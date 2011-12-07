Сборная России с минимальным счётом обыграла Болгарию

Сборная России в заключительном контрольном матче перед Евро-2020 обыграла сборную Болгарии. Матч в Москве завершился со счётом 1:0. Единственный мяч был забит с пенальти на 84-й минуте: его реализовал Александр Соболев.

Отметим, что по ходу разминки перед контрольной игрой повреждение получил основной защитник сборной Фёдор Кудряшов. Его место в стартовом составе занял Андрей Семёнов.

Команда Станислава Черчесова стартует на Евро-2020 12 июня матчем против Бельгии в Санкт-Петербурге.