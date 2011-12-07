Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Иван Игнатьев продлил свою безголевую серию до восьми матчей

С игры форвард и вовсе ни разу не отличился за «Рубин».

Форвард «Рубина» Иван Игнатьев вернулся в стартовый состав казанцев впервые с сентября — сегодня он провёл полный матч со СКА (0:1), но вновь не сумел отличиться. Безголевая серия нападающего за «Рубин» достигла восьми матчей во всех турнирах. С учётом игр за молодёжную сборную России «сухая» серия форварда впечатляет ещё больше — 15 встреч подряд.

Последний раз Иван Игнатьев забивал гол в августе, реализовав пенальти в матче с «Сочи» (2:3). При этом форвард ни разу не отличился за «Рубин» с игры — все три гола за казанцев он забил с «точки».

Добавим, что у нападающего худшая статистика среди атакующих игроков «Рубина» по ожидаемым голам (xG) — 2 мяча при xG на уровне 3,44.

КВ
Лента новостей