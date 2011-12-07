УНИКС дома переиграл красноярский «Енисей»

Но во второй четверти казанцы показали, что терпеть умеют, и в защите заиграли построже – 28:27.Однако и «Енисей» сдаваться без борьбы не собирался – 32:36.До большого перерыва УНИКС подсократил разницу – 40:43.В начале третьей четверти хозяева заиграли пожестче и сравняли счет – 45:46. Но в атаке у УНИКСа мало что получалось. Лишь Смит «тащил» команду – 54:54. Подключились Хенри и Шелекето – 65:59. Так что инициатива уже перешла к хозяевам.Последнюю четверть начал уверенным попаданием Локкетт – 67:62.И вот счет стал уже 80:68 после невероятного броска МакКоллума.Эту концовку казанцы уже не должны были упускать. Правда, за разговоры Кармайкл отправился в раздевалку. Дело дошло до нервной концовки, но УНИКСу повезло больше – 95:92.