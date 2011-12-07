Главного арбитра РПЛ отстранили за ошибку на поле

По сообщению интернет-портала «Спорт-Экспресс», отстранили главного судью футбольного матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Тамбовом» и «Рубином» Алексея Еськова. Такие меры впервые применил глава российского судейского корпуса венгр Виктор Кашшаи.

Наказание 41-летнего арбитра связано с принятием им неправильного решения. Дело в том, что в игре на 65-й минуте матча «Тамбов» — «Рубин» Еськов не показал вторую желтую карточку Адесойе Ойеволе и не удалил его с поля. Он не заметил, что тамбовский футболист пробил шипами голеностоп Пабло Сантоса.

В связи с этим, два ближайших тура Еськов работать не будет. В 21-м туре его привлекут лишь в качестве видеоассистента на игру «Локомотив» — «Ахмат», а 15 марта Еськов обслужит матч первенства ФНЛ между «Нефтехимиком» и ФК «Химки».