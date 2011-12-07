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Тренер Сергей Игнашевич заработал удаление, выбежав на поле

Его команда доигрывала матч вдевятером.

Главный тренер московского «Торпедо» заработал удаление, выбежав на поле в матче 26-го тура ФНЛ против «Велеса» (0:1). К тому моменту его команда доигрывала встречу вдевятером.

«Торпедо» проводило одну из последних атак в матче и получило право на стандарт. Однако на поле оказалось два мяча и Игнашевич решил выбить лишний снаряд, заняв позицию правого защитника. Арбитр Артём Любимов не оценил старания тренера и показал специалисту прямую красную карточку.

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