Тренер Сергей Игнашевич заработал удаление, выбежав на поле

Главный тренер московского «Торпедо» заработал удаление, выбежав на поле в матче 26-го тура ФНЛ против «Велеса» (0:1). К тому моменту его команда доигрывала встречу вдевятером.

«Торпедо» проводило одну из последних атак в матче и получило право на стандарт. Однако на поле оказалось два мяча и Игнашевич решил выбить лишний снаряд, заняв позицию правого защитника. Арбитр Артём Любимов не оценил старания тренера и показал специалисту прямую красную карточку.