Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Чемпионат КХЛ: «Магнитка» гостит у «Торпедо», «Локомотив» играет со СКА

Расписание матчей регулярного чемпионата на 7 января.

7 января в регулярном чемпионате КХЛ состоится пять матчей. Представляем расписание игрового дня:

  • «Куньлунь Ред Стар» — «Сибирь» (Мытищи, «Арена-Мытищи», 17:00 — здесь и далее указано московское время);
  • «Локомотив» — СКА (Ярославль, «Арена-2000», 17:00);
  • «Торпедо» — «Металлург» (Нижний Новгород, ЛД «Нагорный», 17:00);
  • «Авангард» — «Северсталь» (Балашиха, «Арена-Балашиха им. Юрия Ляпкина», 17:00);
  • «Динамо (Рига) — Динамо (Минск) (Рига, «Арена-Рига, 20:30).
КВ
Лента новостей