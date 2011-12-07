В Заинске проходят соревнования среди студентов по лыжным гонкам

В эти дни в Заинске на лыжной базе «Ялта-Зай» продолжаются Всероссийские соревнования среди студентов по лыжным гонкам, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок и биатлона РТ. В четверг лыжники участвовали в гонках свободным стилем (женщины на 5 км, мужчины на дистанции в 10 км). Напомним, что по итогам соревнований будет отобрана команда для участия во Всемирной зимней Универсиаде-2019 в Красноярске.