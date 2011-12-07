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Женская команда «Рубина» осталась без главного тренера

Контракт с Ольгой Васильевой расторгнут по соглашению сторон.

ЖФК «Рубин» в своём Instagram объявил об уходе с поста главного тренера Ольги Васильевой. Стороны пришли к компромиссу и расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Руководством команды и главным тренером было принято решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. Благодарим Ольгу Веняминовну за весомый вклад в развитие нашей команды во время её основания и желаем успехов в дальнейшей карьере!», — гласит сообщение.

Васильева возглавила ЖФК «Рубин» в межсезонье. Под её руководством команда одержала одну победу в Кубке России и однажды набрала три очка в Высшей лиге. Сейчас «Рубин» занимает последнее место в турнирной таблице.

КВ
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