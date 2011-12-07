Суперсерия-2018: сборная России по хоккею обыграла канадцев во втором матче

Канадцы открыли счет в матче, но Булат Шафигуллин счет сравнял. А на последних минутах основного времени команда Валерия Брагина отличилась дважды – голы на счету Степана Старкова (большинство) и Ивана Муранова (пустые ворота). Третий матч наши хоккеисты сыграют со сборной провинции Онтарио 9 ноября.