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Суперсерия-2018: сборная России по хоккею обыграла канадцев во втором матче

В матче юниорских сборных по хоккею в Канаде сборная России во втором матче Суперсерии-2018 сумела вырвать победу у сборной Западной хоккейной лиги – 3:1.
Канадцы открыли счет в матче, но Булат Шафигуллин счет сравнял. А на последних минутах основного времени команда Валерия Брагина отличилась дважды – голы на счету Степана Старкова (большинство) и Ивана Муранова (пустые ворота). Третий матч наши хоккеисты сыграют со сборной провинции Онтарио 9 ноября.
КВ
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