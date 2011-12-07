Шахматный турнир между юношескими сборными России и Казахстана состоялся онлайн. Матч проходил в режиме арена (все против всех) с контролем времени - 3 минуты. Российская сборная одержала победу со счетом 45-31.

По информации пресс-службы шахматной школы им. Р.Г. Нежметдинова, лучший результат в российской команде показал Володар Мурзин из Подмосковья. Он набрал 11,5 очков из 15 возможных. А лучшим игроком казахской команды стала Мируерт Камалиденова, набравшая 9 очков из 15 возможных.