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Шахматный турнир между юношескими сборными России и Казахстана состоялся онлайн

Членом российской сборной была учащаяся Республиканской спортивной шахматной школы олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова Мария Якимова.

Шахматный турнир между юношескими сборными России и Казахстана состоялся онлайн. Матч проходил в режиме арена (все против всех) с контролем времени - 3 минуты. Российская сборная одержала победу со счетом 45-31.

По информации пресс-службы шахматной школы им. Р.Г. Нежметдинова, лучший результат в российской команде показал Володар Мурзин из Подмосковья. Он набрал 11,5 очков из 15 возможных. А лучшим игроком казахской команды стала Мируерт Камалиденова, набравшая 9 очков из 15 возможных.

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