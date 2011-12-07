Владислав Артемьев стал чемпионом России по блиц-шахматам в третий раз подряд

Член сборной Татарстана, международный гроссмейстер Владислав Артемьев в третий раз подряд стал чемпионом России по быстрым шахматам. 200 спортсменов участвовало на этот раз в чемпионате России в Сочи, а татарстанка Карина Амбарцумова завоевала на этих же соревнованиях бронзовую медаль.