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Владислав Артемьев стал чемпионом России по блиц-шахматам в третий раз подряд

Владислав Артемьев стал чемпионом России по блиц-шахматам в третий раз подряд
Член сборной Татарстана, международный гроссмейстер Владислав Артемьев в третий раз подряд стал чемпионом России по быстрым шахматам. 200 спортсменов участвовало на этот раз в чемпионате России в Сочи, а татарстанка Карина Амбарцумова завоевала на этих же соревнованиях бронзовую медаль.
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