«Дакар-2021»: в гонке грузовиков счет шел на секунды

Татарстан сегодня — один из лидеров в автомотоспорте. В республике есть более 160 автоспортсменов: это и команда «КАМАЗ-мастер», и около 1500 картингистов, из которых около 400 человек участвуют в выездных соревнованиях.

Ежегодно в республике проходит более 50 соревнований, в том числе этапы ралли «Шелковый путь». В 2020 году, несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в связи с коронавирусом и введенными ограничениями по проведению массовых спортивных мероприятий, Федерацией автомобильного спорта Республики Татарстан проведено 32 соревнования всероссийского и регионального уровня.

Сегодня в составе команды «КАМАЗ-мастер», полностью сформированной из камазовских спортсменов, 5 обладателей Кубка мира, 16 мастеров спорта международного класса, 12 заслуженных мастеров спорта России, 16 мастеров спорта.

— Уникальность команды в том, что она единственная среди элиты международных ралли сама разрабатывает, проектирует, собирает гоночные грузовики и выступает на них в соревнованиях, — отметил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Уже второй год как гонка «Дакар» перебралась из Южной Америки на территорию Аравийского полуострова. Новая локация требует особого подхода и внимательности со стороны пилотов.

— Уникален ландшафт Саудовской Аравии: высокие труднопроходимые сыпучие дюны и горные участки с острыми камнями. На ралли гораздо больше проколов шин, чем в Южной Америке или Африке. Пилотирование по камням должно быть ювелирным, так как замена колеса занимает 5,5 минуты, а весит оно 150 килограммов, — вспомнил Владимир Чагин.

Чагин подчеркнул, что обычный зритель видит спортсменов как пилотов, штурманов, но в то же время они и инженеры, конструкторы, работают в службе обеспечения, находят лучшие компоненты для наших грузовиков, сами испытывают технику. Этот циклический процесс длится целый год: едва команды финишировали в «Дакаре», как на следующий день начинается подготовка к следующей гонке.

— В этом году в категории грузовиков борьба шла на секунды. Такого не было никогда. Не случайно ралли в этом году сравнивали с «Формулой-1», — отметил Чагин. — Первая десятка грузовиков ехала практически каждый день в 30 секундах, замена колеса отбрасывает уже на позиции во второй десятке. И это требует постоянного совершенствования, изменений, улучшения автомобилей. Мы, когда приезжаем на «Дакар», видим машины наших соперников до старта, видим, как они изменились. Все хотят победить, все хотят на подиум.

Триумфатор «Дакара-2021» Дмитрий Сотников поделился своими ощущениями от прохождения маршрута:

— С переносом гонки на другой континент поменялся ее руководитель: он активно модернизирует гонку. В этом году в нашем виде спорта штурманы получали цифровые планшеты, куда маршрут загружался за 10 — 20 минут до старта. Не было возможности заранее его изучить, и в навигацию пришлось въезжать по ходу гонки. Маршрут сделали кольцевым, а организаторы открыли новые места. Одна из изюминок ралли: разнообразие ландшафта, причем по ходу одного дня: могли быть дюны, скоростные дороги, камни, — сказал обладатель «Золотого бедуина».

О сложности гонки говорит статистика. Так, в классе грузовиков из 44 стартовавших машин до финиша смогли добраться лишь 20.

Тот факт, что экипажи команды «КАМАЗ-мастер» забрали весь пьедестал почета, вовсе не показатель отсутствия серьезной конкуренции, как может на первый взгляд показаться обывателю.

— Особенностью была жесткая борьба между соперниками. Стоит отметить Мартина Мацика на Iveco, Алеша Лопрайса на Tatra. Конкуренция на «Дакаре» есть всегда, просто не каждый может ее увидеть, — объяснил пилот из грузовика с бортовым номером 501 Антон Шибалов.

Важно, что команда «КАМАЗ-мастер» работает в тесной связи с конструкторами КАМАЗа. Они обмениваются мнениями, успешными наработками. Качественные узлы и агрегаты с раллийных грузовиков могут быть адаптированы для серийных машин, а конструкторы автозавода делятся информацией о новинках рынка автомобилестроения. Подобная командная работа — залог новых побед татарстанских экипажей.