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Казанец - чемпион России по русским шашкам!

Вчера в городе Волжский Волгоградской области завершилось первенство России по русским шашкам среди молодежи до 26 лет.
Учащийся спортивной школы олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го им.Р.Г.Нежметдинова, международный мастер Шамиль Гаязов завоевал чемпионское звание в классической программе турнира. А по итогам быстрой программы Шамиль стал бронзовым призером. Еще одна учащаяся казанской шахматной школы им. Р.Г. Нежметдинова, кандидат в мастера спорта Дарья Пигачева заняла 2 место в классической программе среди девушек до 16 лет. В этой возрастной категории приняло участие 22 шашистки из разных регионов России. Напомним, две недели назад Дарья Пигачева впервые стала чемпионкой Республики Татарстан среди женщин.Поздравляем с победой Шамиля, Дарью и их тренеров Фарида Шайдуллова и Владимира Храменкова.
КВ
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