Казанец - чемпион России по русским шашкам!

Учащийся спортивной школы олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го им.Р.Г.Нежметдинова, международный мастер Шамиль Гаязов завоевал чемпионское звание в классической программе турнира. А по итогам быстрой программы Шамиль стал бронзовым призером. Еще одна учащаяся казанской шахматной школы им. Р.Г. Нежметдинова, кандидат в мастера спорта Дарья Пигачева заняла 2 место в классической программе среди девушек до 16 лет. В этой возрастной категории приняло участие 22 шашистки из разных регионов России. Напомним, две недели назад Дарья Пигачева впервые стала чемпионкой Республики Татарстан среди женщин.Поздравляем с победой Шамиля, Дарью и их тренеров Фарида Шайдуллова и Владимира Храменкова.