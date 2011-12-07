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Арбитры из Венгрии рассудят матч между «Рубином» и «Ракувом»

Матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА состоится в четверг на «Ак Барс Арене».

На матч между «Рубином» и «Ракувом» назначены арбитры из Венгрии во главе с судьей Томашом Богнаром. На счету этого арбитра матчи Лиги Европы, Лиги наций УЕФА, а также отборочные матчи ЧМ-2022.

Напомним, что первая встреча соперников, которая прошла в Польше, завершилась нулевой ничьей.

Ответный поединок пройдет на «Ак Барс Арене» (четверг, 19.00).

Ранее Леонид Слуцкий резко высказался относительно газона на домашней арене двукратного чемпиона России. А лучший форвард «рубиновых» Джордже Деспотович и вовсе считает, что нужно уволить тех, кто отвечает за качество поля. «Ак Барс Арена» выступила с официальным ответом по этому поводу.

Напомним, что казанцы отказались от предматчевой тренировки на домашнем поле. «Рубин» проведет ее на своей базе.

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