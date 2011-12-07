«Давайте честно, это перебор»: как Чемпионат мира по футболу лишил Казань шорт-трека

Об отношении россиян к переносу Спецолимпиады в Казани на 2023 год, отсутствии шорт-трека в Казани и влияния ЧМ по футболу на спортивную инфраструктуру республики «КВ» рассказала олимпийская чемпионка, российская конькобежка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

В России перенос казанской Спецолимпиады не политизируют

Перенос Специальной зимней олимпиады, которая изначально должна была пройти в следующем году, на 2023 год не создаст проблем ни для организаторов, ни для спортсменов, ни для населения. «Всегда можно лучше подготовиться», — с улыбкой заявляет Журова.

По ее словам, в России решения об отмене и переносе спортивных мероприятий не политизируют и воспринимают спокойно, чего не скажешь о других странах. Так, в Токио люди устраивали массовые протесты и демонстрации с требованием отменить Олимпийские игры, опасаясь распространения COVID-19, тут же приводит пример российская спортсменка. «У нас, кстати, слава богу по-другому к этому относятся», — успокаивает Журова.

Она отмечает, что на это есть и другие, более веские причины. Если раньше людей с ограниченными возможностями в нашей стране предпочитали прятать «за семью замками», то сейчас с проведением подобных мероприятий мы содействуем их социализации. «Специальная олимпиада — это реально событие в любом случае, и не важно через год или через два. Главное, что она будет», — уверяет спортсменка.

Спортивному Татарстану нужно брать пример с Кемерово и Иркутска

Говоря про спорт в республике, Журова сходу воодушевленно заявляет: «Конькобежный спорт в Татарстане в мое время был развит неплохо», но тут же добавляет, что единственной проблемой для улучшения этого направления в Татарстане остается отсутствие нормального полноценного катка. «Много катков, но не тех», — обьясняет она.

По мнению спортсменки, республика могла бы стать лидером в этом виде спорта, если бы взялась за строительство конькобежной арены. «Тот субъект, который отнесется к этому серьезно, получит большие перспективы в этом направлении», — уверена Журова. И в этом вопросе Татарстан с ее спортивной столицей, привыкший лидировать в вопросах строительства спортивной инфраструктуры, впервые не первый. Республика могла бы поучиться у Кемерово или Иркутска, где не просто возвели крытый каток, а создали целый многофункциональный комплекс.

«Надо сделать акцент, что два основных вида спорта, которые там [на катке] находятся — это хоккей с мячом и коньки. <…> Почему это перспективно? Там получается большая площадка для конькобежцев, большая площадка для хоккея с мячом и большая площадка для фигуристов. И там тепло в отличие от катков, где они катаются вместе с фигуристами», — делится Журова.

На таком объекте спортсменам легче отрабатывать свои программы на большей скорости. «Это правильное развитие и для Татарстана. Это было бы очень правильно», — рассказывает олимпийская чемпионка. К тому же, такую арену можно было бы использовать и во время летней Олимпиады, в случае если она все-таки пройдет в Казани. К примеру, каток в Сочи сейчас используется для летних видов спорта, отметила собеседница издания.

В Казани хотели построить шорт-трек, но помешал ЧМ по футболу

На самом деле разговоры о строительства в Казани современной конькобежной арены в Правительстве РФ идут уже давно, призналась Журова. «Был как раз разговор, что будет центр шорт-трека, а не коньков. Потому что в шорт-треке тоже медалей разыгрывается много», — делится спортсменка.

Она сама не раз предлагала идеи о возведении конькобежного центра, настаивая на том, что его многофункциональность поможет решить сразу несколько задач и преуспеть во многих видах спорта. Площадку можно было бы использовать и для легкой атлетики, и для прыжков с шестом, и для тенниса, и даже для концертов и спортивных турниров. Катки, построенные в Италии, США и Канаде, как раз соответствуют этим требованиям.

Но идею так и не удалось реализовать. И как ни странно развитию одного вида спорта помешал другой, а именно футбол. После объявления о том, что Казань примет Чемпионат мира по футболу, стало понятно, что бюджет республики просто не потянет траты еще и на шорт-трек.

«Слушайте, столько идей у Казани других. <…> Когда был Чемпионат мира по футболу, нагрузка на Казань была достаточно серьезная. Весь акцент был сделан на это, и дополнительно вешать нагрузку — конькобежную арену, давайте честно говорить, перебор. Сейчас, возможно, захочется каких-то новых идей, тогда этот вопрос может опять подняться», — отметила она.

При этом в случае, если республика все-таки захочет построить каток, федеральный центр обязательно поможет финансово. Таким образом, Казань могла бы стать центром конькобежного спорта в Приволжском федеральном округе. «Это объект, который решает многие задачи», — объясняет свою позицию Журова.

Как маленькая Голландия «меш﻿ает» России

Развитие конькобежного спорта привело бы Россию к еще большему количеству медалей на зимних Олимпийских играх. Сейчас среди зимних видов спорта в стране больше всего развит хоккей, но он приносит всего две медали: мужскую и женскую. В то время как в шорт-треке и коньках суммарно можно получить 23 медали.

«Одна маленькая Голландия двумя нашими видами спорта оказывается в общекомандном зачете нам конкурентом. Конкурентом России, у которой развиваются все виды спорта, казалось бы. Но из-за того, что они по большому счету развивают только шорт-трек и коньки из зимних видов они пятые на Олимпиаде в общекомандном зачете», — удивляется спортсменка.

Появится ли шорт-трек в Казани в ближайшее время или нет, пока неизвестно. Как и то, будет ли республика и дальше отстаивать эту идею, учитывая, что сначала властями еще необходимо достроить биатлонный комплекс. Но в любом случае хочется верить, что совсем скоро в спортивной столице Татарстана появятся не только конькобежные комплексы, но и чемпионы.



