Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани пройдет первенство РТ по вольной борьбе

В десяти весовых категориях буду сражаться 180 спортсменов.
В турнире, который пройдет с 11 по 13 октября, примут участие спортсмены из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Заинска, Тетюшей и Елабуги, а также из Лаишевского, Высокогорского, Алексеевского, Тукаевского и Сабинского районов. На турнир уже заявились 120 юношей и 60 девушек.
КВ
Лента новостей