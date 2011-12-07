В Казани пройдет первенство РТ по вольной борьбе

В турнире, который пройдет с 11 по 13 октября, примут участие спортсмены из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Заинска, Тетюшей и Елабуги, а также из Лаишевского, Высокогорского, Алексеевского, Тукаевского и Сабинского районов. На турнир уже заявились 120 юношей и 60 девушек.