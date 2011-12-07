«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Ак Барс»

«Нефтехимик» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Ак Барс». Встреча дошла до овертайма и закончилась успехом нижнекамского клуба — 3:2.

В составе «Ак Барса» вынужденно дебютировал 18-летний вратарь Артур Ахтямов. Основной голкипер, Тимур Билялов, получил травму в начале второго периода и уступил место игроку «Барса». Парень успел отразить буллит в исполнении Ильдара Шиксатдарова, но всё же пропустил две шайбы. В составе «Ак Барса» отличились Александр Бурмистров и Стефан Да Коста.

«Нефтехимик» смог прервать серию из двух поражений и подняться на девятую строчку «Востока». «Ак Барс» идёт на третьем месте.