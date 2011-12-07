Данис Зарипов сыграет в «Матче звезд КХЛ» вместо канадца Граньяни

Форвард казанского «Ак Барса» Данис Зарипов получил приглашение от организаторов выступить на «Матче звезд КХЛ» - он заменит канадца Марка Андре Граньяни. Это уже седьмой вызов на «Матч звезд» в карьере Зарипова.