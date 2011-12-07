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Казанец Дмитрий Цинман – серебряный призер турнира Всемирной Олимпиады интеллектуального спорта

В шашечном турнире приняли участие 120 ведущих шашистов из 30 стран мира.

Международный гроссмейстер, тренер Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го им Р. Г. Нежметдинова Дмитрий Цинман завоевал «серебро» в турнире по шашкам, который проходил в рамках Всемирной Олимпиады интеллектуального спорта.

Олимпиада включает в себя турниры по шахматам, шашкам, го, различным карточным играм. В этом году Олимпиада впервые проходит в онлайн формате.

В шашечном турнире приняли участие 120 ведущих шашистов из 30 стран мира. Дмитрий Цинман набрал 14 очков из 18 возможных и стал серебряным призером. В олимпиаде участвовали и ученики Дмитрия Львовича. Международный гроссмейстер Андрей Гнелицкий занял 7 место, а международный мастер Денис Шогин – 11-е.

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