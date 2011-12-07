Казанец Дмитрий Цинман – серебряный призер турнира Всемирной Олимпиады интеллектуального спорта

Международный гроссмейстер, тренер Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го им Р. Г. Нежметдинова Дмитрий Цинман завоевал «серебро» в турнире по шашкам, который проходил в рамках Всемирной Олимпиады интеллектуального спорта.

Олимпиада включает в себя турниры по шахматам, шашкам, го, различным карточным играм. В этом году Олимпиада впервые проходит в онлайн формате.

В шашечном турнире приняли участие 120 ведущих шашистов из 30 стран мира. Дмитрий Цинман набрал 14 очков из 18 возможных и стал серебряным призером. В олимпиаде участвовали и ученики Дмитрия Львовича. Международный гроссмейстер Андрей Гнелицкий занял 7 место, а международный мастер Денис Шогин – 11-е.