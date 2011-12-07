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Руководитель Департамента судейства РФС прочитал лекцию футболистам «Рубина»

Мероприятие заняло два часа.

В пятницу руководитель Департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прилетел в Казань и прочитал двухчасовую лекцию футболистам «Рубина», сообщает пресс-служба клуба. Лекцию посетил и тренерский штаб команды.

Функционер в своём выступлении сделал акцент на последних изменениях в правилах игры, современных тенденциях в трактовках. Также он разобрал некоторые спорные игровые моменты, в том числе назначение пенальти, определение положения «вне игры», игра рукой из встреч РПЛ и других лиг.

КВ
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