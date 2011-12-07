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На этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани татарстанки Трусова и Щербакова одержали победы

На этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани татарстанки Трусова и Щербакова одержали победы
Александра Трусова победила в соревнованиях «Иждель-2018» среди девушек (мастера спорта), а Анна Щербакова – в одиночных соревнованиях кандидатов в мастера спорта. 
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