ЦСКА и «Рубин» не выявили сильнейшего

В матче 28-го тура РПЛ в Москве ЦСКА и «Рубин» разошлись вничью — 1:1. Московский клуб, доминируя по ходу матча, открыл счёт на 62-й минуте: Фёдор Чалов низом пробил в угол ворот Дюпина, забив в третьем матче подряд и 8-й мяч в сезоне.

К концу встречи казанцы перехватили инициативу, активность привела к фолу хозяев в штрафной. Судья Алексей Матюнин сначала наказал игрока «Рубина» жёлтой карточкой, но после обращения к VAR решение отменил и указал на «точку». Евгений Марков без проблем развёл мяч и вратаря по разным углам — 1:1.

«Рубин» набирает 34 очка и сохраняет прописку в РПЛ на будущий сезон.