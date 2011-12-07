Россия выиграла медальный зачёт I Игр стран СНГ

11 сентября в Казани завершились I Игры стран СНГ. Российские атлеты выиграли медальный зачёт, завоевав в общей сложности 112 золотых медалей. Так, в заключительный день Россия взяла семь медалей высшей пробы в настольном теннисе, стала первой в футзале и выиграла одиночный разряд среди женщин, парный, смешанный разряды в бадминтоне, в художественной гимнастике (упражнение с лентой, пятью лентами, мячом и обручем)

Второе место в медальном зачёте у Узбекистана (23 золотые медали), замыкает тройку — Казахстан (18 медалей). Без золотых медалей I Игры стран СНГ завершили атлеты Таджикистана, Армении и Молдавии.