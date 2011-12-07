«Барс» одолел «Рубин»

«Барс» в выездном матче обыграл тюменский «Рубин» в регулярном чемпионате ВХЛ. Команды выдали результативную встречу, забросив семь шайб.

Первый период остался за казанцами: на голы Кирилла Крутова и Артёма Валеева соперник ответил одной шайбой. В самом начале второго периода «Рубин» смог сравнять счёт, но Кирилл Крутов оформил дубль и к перерыву «Барс» вновь был впереди. В заключительном отрезке встречи команды обменялись голами в большинстве за полторы минуты — дубль в свой актив внёс и Валеев.

Другая татарстанская команда, «Нефтяник», одержала волевую победу над «Ижсталью» — 3:1. Альметьевский клуб делит лидерство в турнирной таблице с «Дизелем», а «Барс» расположился на восьмой строчке.