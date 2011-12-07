«Нефтехимик» одержал первую победу в новом сезоне ФНЛ

В матче третьего тура ФНЛ «Нефтехимик» у себя дома принимал красноярский «Енисей». Встреча закончилась победой татарстанского клуба со счётом 2:0.

Оба мяча забил полузащитник Вагиз Галиуллин. Футболист оформил первый дубль в своей карьере. Так «Нефтехимик» одержал первую победу в новом сезоне и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице.

Лидирует в чемпионате ФНЛ «Оренбург», одержавший три победы подряд. За ним следуют три клуба с 7 очками: «Велес», «Балтика» и «Спартак-2». Замыкают турнирную таблицу «Томь» и «Иртыш», которые не набрали ни одного очка.