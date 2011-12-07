Матч РПЛ между «Ротором» и «Краснодаром» отменен

Матч 7-го тура РПЛ между «Ротором» и «Краснодаром» не состоится из-за вспышки COVID-19 в стане клуба из Волгограда. Информация об этом была опубликована на официальном сайте лиги чуть более чем за час до стартового свистка.

Вспышка коронавируса в «Роторе» произошла 12 сентября — положительные тесты сдали семь футболистов. Несмотря на это, волгоградский клуб до последнего намеревался принять участие в матче.

«По состоянию на 17:45 Российская Премьер-Лига не получила итоги расследования и решение о допуске к матчу от Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в волгоградской команде и невозможностью обеспечить безопасность проведения матча, игра 7-го тура Тинькофф РПЛ „Ротор“ — „Краснодар“ не состоится», — гласит сообщение.

Стартовый свисток арбитра должен был прозвучать в Волгограде в 19:00 по московскому времени.