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«Рубин» обыграл «Динамо» и продлил беспроигрышную серию до четырёх матчей

Встреча ознаменовалась тремя удалениями.

Матч 7-го тура РПЛ в Москве между «Динамо» и «Рубином» закончился победой казанцев с минимальным счётом 1:0. Единственный мяч был забит казанцами с пенальти на 32-й минуте. Его в свой актив занёс Джордже Деспотович.

Пенальти был назначен арбитром за фол Каборе на Кварацхелии. При этом в упомянутом эпизоде жёлтую карточку получил и полузащитник казанцев Хван Ин Бом.

Встреча также ознаменовалась тремя красными карточками. С интервалом в три минуты два «горчичника» заработал форвард «Динамо» Николай Комличенко и отправился в раздевалку на 51-й минуте матча. В добавленное время Лапочкин наградил второй жёлтой карточкой Хван Ин Бома, а также защитника москвичей Сергея Паршивлюка.

«Рубин» после 7 туров набирает 11 очков и обгоняет «Динамо» в турнирной таблице. Беспроигрышная серия казанцев достигла четырёх матчей подряд.

«Динамо» на своём поле не может обыграть «Рубин» с 2012 года, когда встреча закончилась в пользу москвичей со счётом 3:0.

КВ
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