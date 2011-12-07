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«Ак Барс» дома начал серию с победы

Не играли в матче против «Слована» Антон Ландер и Иржи Секач – им дали отдохнуть после евротура. Так что Азеведо в первом звене играл с Зариповым и Бурмистровым. Место в воротах на этот раз занял Эмиль Гарипов.
Первую шайбу «Слован» забросил в меньшинстве – ошибка в розыгрыше привела к разящей контратаке – 0:1. Однако за две минуты до первого перерыва «Ак Барс» отыгрался – Станислав Галиев забросил третью шайбу в этом сезоне – 1:1.Весь второй период игра шла какой-то скомканной, но вот в меньшинстве бросок Станислава Галиева стал результативным – 2:1. 4-я шайба Станислава в сезоне, и вторая в матче. Так что на последний перерыв «Ак Барс» ушел, выигрывая – 2:1.В третьем периоде шайб заброшено не было.
КВ
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