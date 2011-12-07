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Бывший тренер УНИКСа возглавил «Баварию»

Его последним местом работы был «Партизан».

51-летний итальянский специалист Андреа Тринкьери назначен главным тренером «Баварии». Его контракт будет действовать один год.

Российским болельщикам Тринкьери известен по работе в УНИКСе, в сезоне 2013/14. Под его руководством казанский клуб выиграл Кубок России-2014 и вышел в финал Еврокубка.

С 2018 года итальянец возглавлял сербский «Партизан»: клуб завоевал суперкубок Адриатической лиги (2019) и два кубка Сербии (2019, 2020).

Отметим, что в минувшем сезоне «Бавария» вылетела в четвертьфинале баскетбольной Бундеслиги, уступив «Людвигсбургу».

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