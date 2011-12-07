УНИКС оказался сильнее «Химок»

Потихоньку падение «Химки» приостановили, но к большому перерыву счет был неубедительным для гостей – 38:24 в пользу УНИКСа. УНИКС явно сбавил обороты, получив внушительное преимущество, и гостей явно добивать не стал, взяв передышку. Практически не выходил на площадку Хенри, да и Шелекето промелькнул лишь тенью.В третьей четверти «Химки» прибавили, Прифтис вынужден был выпустить на площадку Хенри. И это помогло – 54:45 перед последней четвертью.Итоговые 73:58 наиболее точно отражают ход матча. Да, кучу ошибок допустили гости. Но при этом УНИКС совершенно бросил играть в защите после первой четверти. Мики у «Химок»? Дутая величина – не зря от него отказались «Бостон» и «Майами».А УНИКСу теперь играть дома в Единой лиге ВТБ против «Астаны» 3 марта. Но до этого 17 февраля в Москве – «Матч звезд» Единой лиги ВТБ.