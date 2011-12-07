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Ватерполисты казанского «Синтеза» победили «Динамо» с минимальным отрывом

Казанские ватерполисты на своей воде в бассейне «Оргсинтез» в очередном матче чемпионата России сыграли матч против московского «Динамо». И победили — 14:13. Но если в первых двух четвертях преимущество казанцев было неоспоримым, то затем хозяева несколько расслабились, и едва не упустили победу.Следующий матч «Синтез» дома проведет в рамках Лиги чемпионов — 22 февраля против немецкого клуба «Шпандау-04».
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