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Лариса Рясина победила на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам

Лариса Рясина победила на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам
Татарстанская лыжницы Лариса Рясина на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам на дистанции 10 км свободным стилем преодолела дистанцию с результатом 26 минут 49,2 секунды.
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