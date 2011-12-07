В России сняли ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров. Изменения в распоряжении Правительства «О временном ограничении въезда в РФ» опубликованы на официальном сайте исполнительного органа государственного управления.

«Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией», — уточняется в документе.

По прибытии спортсменов и тренеров ждет 14-дневный карантин. Внесенные изменения позволят спортивным клубам и организациям возобновить полноценный тренировочный процесс после снятия всех ограничений в стране.