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В России сняли ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров

По прибытии их ждет 14-дневный карантин.

В России сняли ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров. Изменения в распоряжении Правительства «О временном ограничении въезда в РФ» опубликованы на официальном сайте исполнительного органа государственного управления.

«Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией», — уточняется в документе.

По прибытии спортсменов и тренеров ждет 14-дневный карантин. Внесенные изменения позволят спортивным клубам и организациям возобновить полноценный тренировочный процесс после снятия всех ограничений в стране.

КВ
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