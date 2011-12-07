«Рубин» подписал контракты с двумя футболистами

«Рубин» на официальном сайте объявил о подписании контрактов с двумя футболистами. Оба пришли в казанский клуб в статусе свободных агентов.

Первым новичком стал 30-летний фланговый защитник Георгий Зотов. Последний сезон игрок, права на которого принадлежали «Крыльям Советов», провел в «Оренбурге». В 20 матчах РПЛ Зотов забил гол и отдал голевую передачу. Защитник в среднем совершал 2 отбора, 1,1 перехвата, 1,6 выноса за матч при точности передач 77,4%. Контракт футболиста с «Рубином» будет действовать до конца сезона.

Также к казанскому клубу присоединился 25-летний вратарь Никита Медведев. С ним клуб заключил двухлетнее соглашение.