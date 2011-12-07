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Матч между «Уфой» и «Рубином» обслужит бригада Романа Галимова

Матч между «Уфой» и «Рубином» обслужит бригада Романа Галимова
Матч 11-го тура чемпионата РПЛ между командами «Уфа» и «Рубин» (20 октября, Уфа, 16.30) рассудит бригада арбитров под руководством Романа Галимова из Улан-Уде. Лайнсменами назначены москвичи Тимур Калугин и Константин Шаламберидзе. Инспектор матча – омич Игорь Синер.
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