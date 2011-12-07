Димитрис Прифтис выиграл матч Единой лиги ВТБ

За сборную России игрок УНИКСа Клименко набрал 6 очков. Морис Ндур играл мало, и больше в защите. А вот Джамар Смит не набрал ни одного очка, сделав всего два броска за 14 минут. Есть вероятность, что следующий матч звезд может пройти в Казани.