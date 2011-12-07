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Димитрис Прифтис выиграл матч Единой лиги ВТБ

Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис, выступавший на третьем по счету Матче звезд лиги ВТБ, сумел одержать победу со «звездами мира» над командой «звезд России» - 118:115.
За сборную России игрок УНИКСа Клименко набрал 6 очков. Морис Ндур играл мало, и больше в защите. А вот Джамар Смит не набрал ни одного очка, сделав всего два броска за 14 минут. Есть вероятность, что следующий матч звезд может пройти в Казани.
КВ
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