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«Динамо-Казань» обыграла на Сахалине меcтный «Олимп» в розыгрыше Кубка России

Волейболистки команды «Динамо-Казань» уже решили выход в следующий раунд розыгрыша Кубка России благодаря пункту о «сборниках».
Так что в Южно-Сахалинск отправилась молодежная команда «Школы Гамовой».Но наши резервистки сумели дважды переиграть местный «Олимп» с сухим счетом – 3:0.
КВ
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