«Зенит» едет к «Фенербахче», «Краснодар» сыграет с «Байером»

«Зенит» из Санкт-Петербурга в первом матче 1/16 финала сыграет в Стамбуле против «Фенербахче», а вот «Краснодар» сыграет в первом матче с германским «Байером» дома. Первые игры назначены на 14 февраля, а ответные матчи пройдут 21 февраля.Напомним, финал Лиги Европы пройдет 29 мая в Баку.