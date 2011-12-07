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«Зенит» едет к «Фенербахче», «Краснодар» сыграет с «Байером»

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф Лиги Европы.
«Зенит» из Санкт-Петербурга в первом матче 1/16 финала сыграет в Стамбуле против «Фенербахче», а вот «Краснодар» сыграет в первом матче с германским «Байером» дома. Первые игры назначены на 14 февраля, а ответные матчи пройдут 21 февраля.Напомним, финал Лиги Европы пройдет 29 мая в Баку.
КВ
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