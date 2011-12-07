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«Ак Барс» пока третий на «Востоке»

За три тура до конца регулярного чемпионата казанский «Ак Барс» принимал на своем льду магнитогорский «Металлург», который также претендует на заветное третье место.
И вот в очном поединке в Казани «Ак Барс» начал резво – уже на 37-й секунде игры Антон Ландер после передачи Иржи Секача счет открыл – 1:0. «Ак Барс» в этом матче всем был хорош, но от стремления сыграть получше защитники часто нарушали правила, и большую часть первого периода хозяева провели в меньшинстве.И ветеран «Магнитки» сумел воспользоваться своим шансом при игре в большинстве – 1:1 еще до первого перерыва. А в начале периода второго гости и вовсе вышли вперед – точным оказался бросок Любимова, подкараулившего рикошет шайбы от борта – 1:2.А в концовке второго периода на льду «Татнефть-Арены» закружилась голевая феерия. Зарипов сравнял счет (2:2), Эллисон вновь вывел вперед гостей (2:3), но до конца второго периода Роб Клинкхаммер вновь сделал счет ничейным – 3:3. Когда же Антипин в очередной раз вывел вперед «Магнитку» (4:3), показалось, что на этот раз хозяева уже не успеют отыграться. Но казанцы не только сравняли счет (Яруллин), но и вырвали победу благодаря голу Основина – 5:4!Да, пока «Ак Барс» на третьем месте на «Востоке», но впереди еще два матча на выезде. Сначала в Уфе, а затем и в Магнитогорске. Так что вся борьба еще впереди.
КВ
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