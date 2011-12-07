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Геннадий Мамкин выиграл «бронзу» на «Гран-При Кипра»

Геннадий Мамкин выиграл «бронзу» на «Гран-При Кипра»
Стрелок из Татарстана Геннадий Мамкин на соревнованиях на Кипре в миксте вместе с Дарьей Семьяновой из Липецка завоевал бронзовую медаль. Российская пара поразила 135 мишеней из 150 возможных. Отметим, что в миксте соревновались 29 пар – рекордный показатель.
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