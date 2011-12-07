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Экс-тренер «Рубина» может возглавить «Валенсию»

СМИ называют специалиста фаворитом на этот пост.

Бывший главный тренер «Рубина» Хави Грасия может возглавить «Валенсию», пишет Cadena Ser. По данным СМИ, владелец «летучих мышей» Питер Лим отдает предпочтение кандидатуре специалиста.

Среди тренеров, которые входят в шорт-лист «Валенсии», также фигурируют Пепе Бордалас, Рубен Бараха и Висенте Морено.

Предыдущий главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес был отправлен в отставку 29 июня, на следующий день после поражения от «Вильярреала». Специалист продержался на своём посту с осени прошлого года. Эта отставка стала в «Валенсии» 11-й с 2012 года, когда клуб покинул Унаи Эмери.

Перед последним туром Примеры «летучие мыши» расположились на восьмой строчке в таблицы. Отметим, что если финал Кубка Испании не состоится в сроки, установленные УЕФА, то седьмое место чемпионата страны даст путёвку в квалификационный раунд Лиги Европы. От седдьмой строчки «Валенсию» отделяет одно очко. Напомним, что в текущем сезоне «летучие мыши» вылетели из 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв «Аталанте» с общим счётом 4:8.

КВ
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