Спортивный директор «ПСЖ»: Месси не получает 30 млн евро

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо опроверг информацию о зарплате Лионеля Месси, сообщает L'Équipe.

«Эти данные крайне далеки от реальности как в плане сроков, так и цифр. В контракте есть положения о конфиденциальности, но я могу сказать, что опубликованная сумма — неправда», — сказал Леонардо.

Напомним, что Месси подписал контракт с парижанами 10 августа. Тогда появилась информация, что аргентинец получит €30 млн в год, а в последующие два года увеличится еще на 10 млн. А всего Мессии, по информации французского источника, должен был получить 110 млн евро за три года.