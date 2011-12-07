«Ак Барс» лидирует в рейтинге показателей КХЛ

Казанских хоккейный клуб «Ак Барс» лидирует в таблице индекса силы КХЛ, сообщается на официальном сайте КХЛ.

На прошлой неделе клуб поднялся на три строчки рейтинга, проведя два домашних матча против «Салавата Юлаева» (4:1) и против «Сочи» (5:3).

Напомним, рейтинг индекса силы строится на основе показателей команды в текущем сезоне. Изначально у команд одинаковое количество баллов, однако в случае победы в основное время, команда забирает у соперника 25% баллов, а в случае победы в овертайме или в серии бросков — 12,5%.

Индекс силы является показателем того, какие команды сейчас «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают победные серии.