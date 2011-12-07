Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Ак Барс» лидирует в рейтинге показателей КХЛ

На прошлой неделе казанский клуб поднялся на три строчки вверх, обыграв «Салавата Юлаева» и против «Сочи».

Казанских хоккейный клуб «Ак Барс» лидирует в таблице индекса силы КХЛ, сообщается на официальном сайте КХЛ.

На прошлой неделе клуб поднялся на три строчки рейтинга, проведя два домашних матча против «Салавата Юлаева» (4:1) и против «Сочи» (5:3).

Напомним, рейтинг индекса силы строится на основе показателей команды в текущем сезоне. Изначально у команд одинаковое количество баллов, однако в случае победы в основное время, команда забирает у соперника 25% баллов, а в случае победы в овертайме или в серии бросков — 12,5%.

Индекс силы является показателем того, какие команды сейчас «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают победные серии. 

КВ
Лента новостей