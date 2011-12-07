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Влад Хадарин завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по сноуборду

Влад Хадарин завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по сноуборду
Татарстанский спортсмен Влад Хадарин на этапе Кубка мира по сноуборду в Китае завоевал бронзовую медаль. Соревнования проходили в горнолыжном курорте Secret Garden. Хадарин завоевал в дисциплине слоупстайл 75,50 балла.
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