Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Ак Барс» всухую переиграл «Магнитку»

Хоккеисты казанского «Ак Барса» прервали серию из четырех поражений, в блестящем стиле переиграв магнитогорский «Металлург» - 3:0.

Шайбы у казанцев на счету Варнакова, Враны (первая шайба за «Ак Барс») и Азеведо.Таким образом, «АК Барс» увеличил свой отрыв на «Востоке».

КВ
Лента новостей