«Оренбург» не будет продлевать контракт с главным тренером. Он успел отработать четыре матча

ФК «Оренбург» на официальном сайте объявил о решении не продлевать контракт с действующим главным тренером Константином Емельяновым. Специалист возглавил клуб в декабре прошлого года и успел отработать лишь четыре официальных матча.

Под его руководством «Оренбург» обыграл «Арсенал», разошелся вничью с «Крыльями Советов» и проиграл «Сочи» и «Спартаку» с общим счетом 2:8. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильшат Айткулов.

После 22-х туров «Оренбург» идет на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.