«Рубин» расстался с пятью футболистами

Казанский «Рубин» на официальном сайте объявил об уходе пяти футболистов. Четыре игрока выступали за команду из столицы РТ на правах аренды.

«Рубин» покинули арендованные защитники Николай Поярков, Константин Плиев (оба — «Ростов»), Пабло Сантос («Брага»). Отметим, что Поярков и Плиев весной переболели COVID-19. После рестарта РПЛ Плиев ни разу не появился на поле, а Поярков провел 12 минут в матче против «Уфы».

Также в «Динамо» вернулся арендованный нападающий Евгений Марков — он с пятью голами стал лучшим бомбардиром клуба в минувшем сезоне. Кроме того, «Рубин» объявил об уходе защитника Владимира Граната: футболист последний раз появился на поле в марте 2019 года, после чего восстанавливался после перелома малоберцовой кости.