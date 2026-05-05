Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике в Татарстане

В период с 20:00 4 мая до 07:00 5 мая над территорией Татарстана был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Минобороны России.

Всего за эту ночь средства ПВО сбили 289 дронов над различными регионами страны, включая Брянскую, Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Московскую, Ленинградскую, Ростовскую области, Краснодарский край, Республику Крым, акваторию Азовского моря и другие территории.

Ранее ночью в Татарстане вводили режимы ракетной и беспилотной опасности. Первый был снят в 02:34, второй продолжает действовать. В Казани и Зеленодольске объявлялась угроза атаки БПЛА — в столице были слышны сирены. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрыты.