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Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями Gran Prix Skate of America

Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями Gran Prix Skate of America
Татарстанская фигуристка Евгения Тарасова вместе со своим партнером Владимиром Морозовым завоевали «золото» на первом этапе Гран-при «Skate of America». Второе место заняла также российская пара – Алиса Ефимова и Александр Коровин.
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