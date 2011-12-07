Леонид Слуцкий рассказал о состоянии здоровья Хвичи Кварацхелии

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий накануне 27-го тура РПЛ рассказал о состоянии здоровья полузащитника Хвичи Кварацхелии. В минувшем туре он повредил мышцу задней поверхности бедра.

«Он сделал МРТ. Всегда очень трудно категорично говорить о том, что будет и как. Скажу обтекаемо: шансы сыграть до конца сезона у Кварацхелии есть», — приводит слова тренера официальный сайт казанцев.

Также наставник оценил состояние газона на стадионе «Ак Барс Арена». По его ощущениям поле на арене «идеальное».

«Я видел фотографии поля. Издали смотрится идеально. Но не всегда внешний вид дает полную картину. По фото невозможно определить плотность травы, насколько мягкое или жесткое поле, поэтому выводы о качестве газона мы сделаем после матча с «Краснодаром», — сказал Слуцкий.

«Рубин» в 27-м туре сыграет с «Краснодаром».